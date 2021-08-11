فيديو - الطفلة مريم بعد نقلها لـ معهد ناصر : كان نفسى أتعالج وفرحانة

جدة - نرمين السيد - عبرت جيهان حسينى، والدة الطفلة مريم، والتى كانت تعانى من تساقط شعر الرأس، وتعرضت لـ كثير من التنمر من بعض ضعاف النفوس، عن سعادتها البالغة باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج ابنتها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الكاملة لها.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى: "إننى أشكر الرئيس السيسى على توجيهاته بعلاج ابنتى.. كلنا فرحانين فرحة كبيرة من عطف وحنان الرئيس".

وتابعت: "من ساعة ما اتوجهنا لمستشفى معهد ناصر، وتوجد عناية من الصحة، وجميع العاملين ومدير المستشفى الذى لم يتركنا ولا لحظة واحدة".

وعلقت الطفلة مريم على استجابة الرئيس لها، قائلة: "الحمدلله .. كان نفسى أتعالج وفرحانة".

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد كلفت الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتحرك الفورى لبدء مرحلة علاج الطفلة مريم أحمد كيلانى، المقيمة بنزلة العرين بمركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، وتبلغ من العمر 6 سنوات، وتعانى من مشكلة تساقط الشعر منذ طفولتها، والذى يعرضها للتنمر، ويؤدى لسوء حالتها النفسية.

جاء ذلك بعدما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمناشدة والد الطفلة، وذلك فى لفتة إنسانية من القيادة السياسية.

وعلى الفور قام فريق طبى من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية على رأسهم مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتوجه لمنزل الطفلة مريم، وتوقيع الكشف الطبى المبدئى عليها، ونقلها بسيارة الإسعاف إلى معهد ناصر بالقاهرة مساء الإثنين، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للطفلة، بعد اتخاذ القرار المناسب للعلاج.