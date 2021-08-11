طقس الأربعاء .. استقرار درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة .. القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

وأضاف الخبراء أنه يسود ليلًا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، كما يؤدى نشاط الرياح لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط "الإسكندرية - مطروح - العلمين – السلوم" لتتراوح من 2 إلى 2.5 متر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّ حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج فيها يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى محافظات مصر :

القاهرة 37 25

الإسكندرية 33 26

وادى النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 40 26

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 27

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 38 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 25

بنى سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 38 28

حلايب 35 29