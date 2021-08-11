جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لـ مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن زيادة زراعة وإنتاج المخدرات رغم الجهود العالمية لمحاربة هذه الجريمة، يرجع إلى عدم الاستقرار السياسى وخصوصا فى أماكن الإنتاج مثل أفغانستان التى تشهد تدهورًا أمنيا شديدا.





وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن عصابات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات تعمل على زيادة المساحات المزروعة نظرا لأنها المورد الذى تصنع منه المواد الخام للمخدرات. وتابعت الدكتورة غادة والى: "على جانب آخر هناك انخفاض كبير فى الوعى العام بمخاطر القنبيات كما أن هناك تصورا لدى الشباب فى أوروبا وأمريكا ودول كثيرة حول العالم أن هذه النباتات غير مضرة بالصحة، وذلك نتيجة ترويج لهذا الفكر من قبل عصابات وشركات كبرى". واستكملت: "أثبتت آخر الاستطلاعات أن هناك انخفاضا فى درجة الوعى بشأن الأثر السلبى لمخدر الحشيش والماريجوانا على خلايا المخ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. غادة والى : هذه الدول يكثر فيها إنتاج المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.