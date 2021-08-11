فيديو - بعد توجيهاته بعلاجها .. الطفلة بيان : بحب مصر أوى وشكرا لـ الرئيس

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، تقريرا عن تطورات الحالة الصحية لـ الطفلة الفلسطينية "بيان محمود"، والتى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاجها فى مصر.





وقالت والدة الطفلة، خلال التقرير، إنه يجرى حاليا، عمل الفحوصات الطبية لابنتها، لافتة إلى أنها كانت متأكدة من استجابة الرئيس السيسى لها ولحالة ابنتها، واصفة إياه بأنه "أهل للخير والعطاء".

أما الطفلة "بيان"، فقد وجهت كلمة لـ الرئيس السيسى، قائلة: "أنا بحب مصر وكان نفسى آجى مصر من زمان، ومبسوطة إنى جيت مصر وبشكر الرئيس السيسى على علاجى فى مصر".

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت استقبال الطفلة الفسلطينية "بيان محمود" المصابة بمرض جلدى نادر، بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقى العلاج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات لها، أنه تم نقل الطفلة من معبر رفح البرى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان فى استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبى، يضم أطباء وممرضين فى تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجلدية، والمناعة"، مؤكدة أن الطفلة الفلسطينية خضعت إلى الكشف الطبى الأولى فور وصولها للمستشفى.

وأضافت أنه يجرى حاليا عمل عدة فحوصات للطفلة "مناعية، ومعملية"، لتشخيص حالتها بصورة دقيقة، والبدء فى تلقى العلاج اللازم، لافتًة إلى أن الطفلة تخضع إلى الرعاية الصحية الفائقة والمتابعة الطبية المستمرة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة استجابتها للعلاج.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استجاب إلى مواطن فلسطينى يستغيث لعلاج نجلته البالغة من العمر 7 سنوات، ووجه بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة على نفقة الدولة، حيث تعانى الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدى نادر.