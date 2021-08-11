جهاز تنمية المشروعات : نجرى دراسات على 1.500 قرية لـ توفير فرص عمل لأبنائها

وقال، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن الجهاز مسؤول عن القطاع الاقتصادى بحياة كريمة، وجرى إعداد خطة شاملة للتنمية الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات تولد دخلا ثابتا وتصاعديا لأبناء القرى المصرية، وتوفير فرص عمل مؤقتة من خلال المشروعات التى تقوم بها المبادرة فى القرى، وإشراك أهالى القرى فيها.
ولفت الدكتور محمد عبد الملك إلى أنه يتم إجراء دراسات على 1.500 قرية لتحديد المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل وما يميز كل قرية، فكل قرية تشتهر بأنشطة معينة خدمة وحرفية ومهنية وصناعية".
وتابع: "انتهينا من إجراء 1.413 دراسة فى 1.413 قرية، وحددنا خطة العمل مع الوزارات الشريكة فى تنفيذ المبادرة لإقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة القرية ومؤهلات أبنائها".
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