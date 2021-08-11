السكة الحديد تعلن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لـ الوظائف الشاغرة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن انتهاء تلقى طلبات الوظائف الشاغرة سيكون فى الـ 8 من شهر سبتمبر المقبل.

وكانت هيئة السكة الحديد قد قصرت التخصصات المطلوبة فى وظائف المهندسين على تخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى وحسابات ونظم، وأن يكون المتقدمين من الذكور فقط"، بسبب طبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى باستثناء تخصص الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية والحسابات والنظم فيمكن للذكور والإناث التقدم للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

الوظائف الشاغرة فى السكة الحديد

واشترطت هيئة السكة الحديد على المتقدمين لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى بداية الإعلان.

وأعلنت "الهيئة" عن حاجتها لحاصلين على دبلومات فنية ممن حاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.

ولفتت إلى أن الوظائف الشاغرة للحاصلين على الدبلومات الفنية فنى إشارات وكهربائى وميكانيكى وبراد وفنى مناورة وخفير مزلقان وفنى صيانة وتجديدات سكة وفنى حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكمسرى قطار وصراف تذاكر.

واشترطت هيئة السيكة الحديد على المتقدمين من أصحاب الدبلومات أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة فى حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومى سارية قبل تاريخ الإعلان، وألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى بداية الإعلان وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسى عن 65% لكل الوظائف.