فيديو جراف - بعد 6 سنوات.. السياح الروس يعودون إلى أحضان الغردقة وشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار الغردقة الدولى، أمس الأول الإثنين، أولى الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائح روسى، إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.





يأتى هذا الحدث الكبير، بعد توقف دام لنحو 6 سنوات منذ عام 2015، وسط أجواء احتفالية تدعو إلى التفاؤل، وهو الحدث الذى يعقد عليه العاملون فى المجال السياحى بالمنتجعات المصرية تطلعات واسعة. وفى هذا السياق، أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، أنه لأول مرة تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطارى الغردقة وشرم الشيخ تزامنًا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا. وتابع: "بجانب رحلاتنا اليومية بين القاهرة وموسكو، ما يساهم بشكل كبير فى توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا إلى مصر".

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