اتصالات .. عطل في الشبكة.. العملاء: مبتجمعش

شركة اتصالات اشتكى منها عملاء اتصالات بعدما تعرضت الشبكة إلى عطل مفاجئ يجعل عملاء اتصالات لا يستطيعون التواصل مع حل لهذه المشكلة.

دوت الخليج اتصالات وكانت مشكلة عميل اتصالات التي كتبها على فيسبوك: "لو سمحت عايزه استفسر ليه الشبكه كل شويه تقع ومترجعش غير لوقفلت الموبايل وفتحت". شبكة اتصالات رد مسؤول صفحة اتصالات وكتب: "دلوقتى تقدر تتابع المشاكل الخاصة بالشبكة عن طريق اتباع بعد الخطوات وأيضا تسجيل اى شكوى متعلقة بالشبكة من خلال المساعد الالى هتختار الشكاوى والدعم ثم مشكلة في الشبكة وتتبع الخطوات http://spr.ly/6183yYwlT ".

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