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اورنج .. ازمة انترنت تجوال 10 جيجا من Orange 

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ريم مصطفى 0 تبليغ

اورنج حدث بها بعض التسلم للمشكلات والشكاوى من عملاء اورنج الذين لم يستوعبوا جيدًا ما هي خدمة اورنج انترنت تجوال 10 جيجا في السعودية والامارات .

دوت الخليج

اورنج شروط الحصول على عرض 10 جيجا باقة انترنت تجوال 

اشترك في باقة انترنت التجوال الشهرية وسيتم إضافة العرض تلقائيًا  اتصل بخدمة العملاء أو من خلال تطبيق My Orange

اورنج قيمة عرض 10 جيجا أكبر باقة انترنت تجوال 

مصاريف 250 جنيه الباقه    مصاريف    ميجابايت شهريا    250 جنيه    10,000

اورنج

تفاصيل عرض أورنج 10 جيجا أكبر باقة انترنت تجوال الشهرية و ذلك للاستمتاع بقيمة 10 جيجا انترنت اثناء التجوال في السعودية او الامارات .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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