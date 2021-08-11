/644858/فودافون--مشكلة-تسجيل-الخط-باسم-شخص-اخر-ما-حلها

فودافون مصر واجه عميل من عملاء شركة فودافون مشكلة بسبب أن الخط الذي يستخدمه من 4 سنوات من فودافون لم يكن مسجلًا باسمه وهذا عطل عليه الاشتراك في خدمة فودافون كاش .

دوت الخليج فودافون كتب عميل فودافون على فيسبوك: "روحت اعمل فودافون كاش علي خطي قالي الخط مش مسجل باسمك مع العلم اني الخط معاي ليه ٤سنوات وبشحنها وبتكلم عليها ليا ٤سنين الخل هيكون ازي". حل فودافون حلت صفحة فودافون مشكلة العميل وكتب أنه من الممكن تغيير بيانات الخط من اقرب فرع و يكون متواجد في الشريحة الاصلية 3 ارقام بنكلمها باستمرار مر عليهم 30 يوم ( اجبارى ) وقيمه 3 كروت شحن تم شحنهم ومواعيدهم مر عليهم 30 يوم و ارقام تحويل رصيد من او الى الخط من اكتر من 60 يوم وفي حالة ان لم يتوفر واحد من البيانات السابقة هنوفر واحده من الشروط الاتيه: اسم خطة الاسعار السابقة و الحالية للخط وتاريخ التحويل ليها خدمة تم تشغيلها مؤخرا ( اسم الخدمة وتاريخ تشغيلها ) رقم ال ADSL الخاص بالخط و خطة اسعارة مكالمات تمت لخدمة العملاء تاريخ وسبب الاتصال اخر استبدال لنقاط Vodafone one تاريخ ونوع الاستبدال ممكن نعرف اقرب فرع من الكود #10*888* من موبايلك او من خلال اللينك

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