/644857/بنك-الإسكندرية--فقر-في-ماكينات-الصرف-الألي-ATM-والعملاء-يشتكون

بنك الإسكندرية اشتكى عملائه من فقر في توزيع ماكينات الصرف الألي له في محافظات مصر العربية حيث أن العملاء لا يجدون ATM بنك الإسكندرية بسهولة عند البحث عنهم ولهذا يطلبون خدمة عملاء بنك الإسكندرية لمعرفة أماكن الماكينات .

دوت الخليج بنك الإسكندرية كتب عميل بنك الإسكندرية على فيسبوك: "كتبت قبل ذلك على قلة ماكينات الصرف فى مدينه الاسكندريه ونرجو من الاداره ارجاع ماكينه الصرف اللى كانت فى كارفور الاسكندريه برجاء رحمة بكبار السن والمعاشات ونكون شاكرين". مركز خدمة العملاء بنك الاسكندرية اتصل ب ١٩٠٣٣ للاشتراك في الخدمة.

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