/644856/البنك-الزراعي-المصري--خطوات-سهلة-للتقديم-على-التدريب-الصيفي

البنك الزراعي المصري يقدم حاليًا خطوات سهلة للتقديم على التدريب الصيفي في البنك الزراعي المصري للشباب حيث أن هناك مميزات كثيرة للتدريب في البنك الزراعي المصري نرصدها لكم في السطورة التالية..

دوت الخليج البنك الزراعي المصري خطوات التقديم تقديم سيرة ذاتية جيدة وواضحة للمتقديم على التدريب الصيفي من البنك الزراعي المصري شهادة دراسية واضح بها السنة الدراسية الماضية تقديم ما يثبت قيد الطالب في الجامعة مثل صورة من الكارنية صورة بطاقة لرقم القومي صورة بطاقة الأم والأب إذا كان المتقدم على تدريب البنك الزراعي المصري من أبناء العاملين خدمة عملاء البنك الزارعي المصري وعنوان الفرع الرئيسي أرقام البنك الزارعي المصري 02/35721787 – 02/35737968 والفرع الرئيسي البنك الزراعي المصري يتواجد في 45 ش ربيع الجيزى بالجيزة

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