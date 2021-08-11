فيديو .. أسامة ربيع : عبور 79 سفينة يوميا بفضل القناة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية، إن الهيئة أجرت مقارنة بين الست سنوات التى سبقت افتتاح قناة السويس الجديدة، وبعد افتتاحها، وتوصلت إلى أن إيرادات القناة ارتفعت فى ظل قناة السويس الجديدة التى أتاحت مرور عدد كبير من السفن.
وأضاف أن أقصى عدد من السفن كان يمر من خلال القناة هو 45 سفينة، أما اليوم تمر 79 سفينة عبر قناة السويس، مضيفا أن ذلك مؤشر على جدوى القناة الجديدة، ودورها فى زيادة الإيرادات.
وشدد الفريق أسامة ربيع على أن جميع الأخبار المكذوبة والتى جرى تداولها بشأن التشكيك فى جدوى قناة السويس الجديدة عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة نجحت فى تحقيق أهدافها، كما أنها فتحت استثمارات جديدة مرتبطة بأرباح القناة.
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