/644855/البنك-الأهلي-المصري--محفظة-فون-كاش-لا-تعمل-قصة-تحديث-التطبيق

البنك الأهلي المصري اشتكى العملاء على صفحة البنك الأهلي المصري على فيسبوك من عطل في تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي المصري ، وكتب عميل : " محفظه فون كاش مش شغاله عندي وكلمت خدمه العملاء ومحدش عارف يحل المشكله ارجو حل هذه المشكله".

دوت الخليج البنك الأهلي المصري تحديث تطبيق محفظة فون كاش رد مسؤول صفحة البنك الأهلي المصري على فيسبوك أنه جاري استكمال إجراءات التحديث على تطبيق الفون كاش وسوف يتم الانتهاء من التحديثات خلال الفترة القادمة. شكاوى البنك الأهلي المصري ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال بخدمة الأهلي فون على الرقم المختصر 19623 (محلياً) أو على الرقم 0020225941200 (دوليا) على مدار 24 ساعة جميع ايام الأسبوع

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