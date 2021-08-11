/644854/بنك-القاهرة--معاملة-سيئة-للعملاء--ما-القصة

بنك القاهرة تعرض لهجوم عنيف من إحدى العميلات في الساعات الماضية لسوء خدمة عملاء بنك القاهرة حيث أنها وصفتهم بأنهم لا يحترمون العملاء ولا يجيبون على أرقام الخط الساخن الخاصة بنك القاهرة .

دوت الخليج

بنك القاهرة

وكتبت عميلة بنك القاهرة على فيسبوك: "بنك القاهرة للأسف أسوا معاملة وعدم احترام للعميل ومبيردوش على الخط الساخن ابدا وبسببهم كل شهر ياخدوا فلوس بدون وجه حق".

رد مسؤول صفحة بنك القاهرة على فيسبوك، وكتب: "نعتذر و نؤكد بأننا حريصين على تحسين مستوى الخدمة وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها عملاؤنا برجاء إرسال رقم تليفون حضرتك في رسالة خاصة للصفحة وسوف يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالاتصال بحضرتك".

خدمة عملاء بنك القاهرة

يمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك القاهرة الدولي من خلال الرقم السريع 16990