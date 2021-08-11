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بالصور.. إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بمنطقة الهرم في الجيزة

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شهدت منطقة شارع زغلول بشارع الهرم في الجيزة، اليوم الأربعاء حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، نتج عنه إصابات بالغة، وتم نقل المصابين على الفور للمستشفى للتأكد من سلامتهم.

وقال شهود العيان أن السيارة الملاكي جاءت مندفعه من أعلى كوبري ترسا المنشأ حديثا، واصطدمت بسيارة نقل كانت ساكنة بجانب الطريق.

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وشهد الطريق حالة من الازدحام والتوقف المروري نتيجة الزحام بين المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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