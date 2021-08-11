أمور تهدم البيوت فى نهضة العذراء مريم بالسويس 

جدة - نرمين السيد - وفى الليلة الرابعة، مساء اليوم الثلاثاء، شارك بالحضور القس حبيب صليب كاهن كنيسة العذراء مريم بالتل الكبير، وألقى الكلمة روحية من "مزمور 127": "إن لم يبن الرب البيت، فباطلا يتعب البناؤون. وإن لم يحرس الرب المدينة. فباطلا يسهر الحراس". وتطرق إلى أربعة نقاط تهدم البيت، وهى: 1- الحكمة البشرية. 2- الأصول العائلية. 3- السلطة والمركزية. 4- الحياة المادية. هناك أربعة نقاط تبنى البيت وهى: 1- المحبة الحقيقية. 2- الخضوع بالكلية. 3- التقوى الداخلية. 4- الحوارات الداخلية.

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