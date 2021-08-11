/644851/إبراهيم-حسن--لو-بنلعب-على-طاولة-هيكون-للفوز-وبس

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أنهم أضاعوا فوز سهل أمام الزمالك في لقاء الفريقين اليوم ببطولة الدوري.

ويستعرض دوت الخليج تصرريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري، بعد لقاء الزمالكك أمس.

وأوضح إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر: ،"الفوز كان سهل اليوم وكان بإمكاننا تحقيق الانتصار في أي وقت من المباراة".

سبب خسارة الاتحاد أمام الزمالك

وتابع :"أتحدث بشكل عادل، الزمالك حالته سيئة اليوم سواء بدني أو فني ولولا الأخطاء الفردية ما خسرنا".

وأكمل :"نلعب دوما للفوز وليس للكونفدرالية ولو بنلعب على طاولة سيكون للفوز أيضًا".

وأضاف :"كنا الأفضل في مباراة اليوم وبعد تسجيل التعادل سيطرنا على المباراة".

وأشار إلى أن فريقه عانى من غيابات عديدة قبل لقاء اليوم وصلت إلى 12 لاعب بالإضافة إلى الإصابات التي حدثت في مواجهة اليوم.

يوسف أوباما يدعم مؤمن زكريا

ووضع يوسف أوباما «يديه على أذنيه» في إشارة لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الذي يعاني من الإصابة عب سقوطة أرضا بشكل مفاجئ داخل منزله.

هدف الزمالك الاول عن طريق العريس يوسف اوباما وصناعة اشرف بن شرقي

# الزمالك pic.twitter.com/P4RcRHIk36 — ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@egygoals1) August 10, 2021

بدأ الزمالك المباراة بكل حزر ومن الجانب الأخر أيضاً، وبدون أي خطورة على مرمى الفرقي، حتى الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، ويأتي محمود عبد العزيز بتهديد مرمى الاتحاد، ومحمد صبحي يتألق وينقذ مرماه ويخرجها ركنية.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، لصدارة الدوري، بعد تصدر النادي الأهلي الدوري بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.

في حين يامل الاتحاد السكندري تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط من المباراة، ليحجز مقعد في المراكز الأربعة المتقدمة في ترتيب الدوري، ويتأهل لبطولة الكونفدرالية، كرابع على حساب بيراميدز الذي يسبقة بمركز، بفارق نقطتين.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري

قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمودجنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - الونش - محمود علاء - عبد الغني - عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز - إمام عاشور - بن شرقي - حفني - أوباما - زيزو - اسلام جابر - شيكابالا.

خط الهجوم: الجزيري - مروان – أحداد.