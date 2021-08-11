ابنة عمرو دياب وشيرين رضا تعلن خطبتها.. وتكشف التفاصيل قريبا

أعلنت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة من الفنانة شيرين رضا، خطوبتها من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها.

وأضافت أنها فى طريقها لزيارة أبرز البرندات العالمية فى الملابس لتجهيز نفسها لحفل الخطوبة، كما أنها ستنتقل إلى جنوب لندن للعيش بالقرب من خطيبها.

وأضافت خلال البث المباشر أنها ستشارك متابعيها صورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

وكانت نور عمرو دياب قد هنأت والدتها الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها، واصفة إياها بأنها أفضل أم على الإطلاق ونموذج يحتذى به، وأنها تحبها إلى ما لا نهاية.

ونشرت نور، صورة لوالدتها عبر حسابها على فيس بوك، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنت جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية، حكيمة، ملهمة بالإضافة إلى كل ما هو جيد، أنت أفضل نموذج يحتذى به.. أحبك إلى ما لا نهاية".

فيما ردت والدتها الفنانة شيرين رضا على معايدتها وتهنئتها، وقالت من خلال التعليقات: "شكرا لك طفلتى الجميلة على هذه الكلمات الرائعة، أحبك أكثر وأكثر من كل يوم".