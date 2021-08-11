بث مباشر.. الصحة تستقبل 525 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبلت اليوم الثلاثاء، الوزير المفوض بالسفارة الرومانية بالقاهرة "قسطنطين روبرت روزلسكيو"، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، وذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للحكومة الرومانية لدعمها مصر بـ 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، حيث قالت إنها من المقرر وصولها اليوم بمطار القاهرة الدولى مقدمة من جمهورية رومانيا إلى مصر، ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا"، فى إطار عمق وترابط العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين.
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