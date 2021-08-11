الأنبا إسحق يدشين أيقونات ويرسم شمامسة بطما

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق أسقف طما، اليوم، بمشاركة الآباء الكهنة وحورس الشمامسة وشعب الكنيسة، القداس الإلهى بكنيسة القديسان الأنبا أنطونيوس، والأنبا بولا بنزلة سعيد، حيث قام بتدشين أيقونات جديدة.





وفى السياق نفسه، تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 18 شماسًا فى رتبة "المرتل"، كما منح نيافته 10 شمامسة رتبة "قارئ"، وواحد فى رتبة "مساعد شماس"، وكان يومًا مفرحًا للجميع. يذكر أن الكنيسة تحتفل اليوم بعيد تكريس كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان فى ديره الكائن بجبل العربة.

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