محمد الأتربي: الدوري في الملعب..وأبو الفتوح عنده حقك

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وجه محمد الأتربي نائب رئيس نادي الزمالك الشكر إلى لاعبي الفريق بعد الفوز على الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات محمد الأتربي.

وأكد الأتربي في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن لاعبي الزمالك "رجالة" وكانوا على قدر المسئولية وما فعلوه والعودة للمباراة بعد التعادل بتلك الروح أمر يحسب لهم.

وتابع :"الدوري في الملعب وكل مباراة بالنسبة لنا بمثابة نهائي ولا مجال إلا لتحقيق الفوز".

وواصل :"لمسات كارتيرون واضحة على الفريق وهناك تفاهم كبير بينه وبين اللاعبين".

محمد الأتربي: أبو الفتوح "عنده حق"..ولكن أعيب عليه ترك المعسكر

وأضاف: "أبو الفتوح كان عنده حق أن يكون غاضب بسبب مستحقاته وكان هناك سوء تفاهم في بعض الأمور وتم حل أزمة مستحقاته المالية".

وأكمل :"لكن أعيب على اللاعب تركه معسكر الفريق وكان يجب عليه الانتظام والمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي وبعدها يطالب بمستحقاته".

وأضاف : "قرار مشاركة اللاعب من عدمه بيد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وله كل الصلاحيات".

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد

حقق نادي الزمالك الفوز القاتل والمهم، على حساب فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

بدأ الزمالك المباراة بكل حزر ومن الجانب الأخر أيضاً، وبدون أي خطورة على مرمى الفرقي، حتى الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، ويأتي محمود عبد العزيز بتهديد مرمى الاتحاد، ومحمد صبحي يتألق وينقذ مرماه ويخرجها ركنية.

تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك:

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية.

في خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل.

في خط الجهوم: خالد قمر.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري