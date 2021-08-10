/644848/ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-بعد-فوز-الزمالك-على-الاتحاد-السكندري

شهد جدول ترتيب هدافي الدوري تغييرات عقب فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفيين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري.

وحافظ محمد شريف لاعب النادي الأهلي على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 17 هدف ، بينما نجح يوسف أوباما في التواجد بالمرتبة السادسة بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 أهداف عقب هدفه في الاتحاد السكندري.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

1- محمد شريف، مهاجم الأهلي، في المركز الأول برصيد 18 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا.

4- عمر كمال لاعب المصري في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا.

5- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، برصيد 11 هدفا

6- يوسف أوباما لاعب الزمالك رامي صبري وعمرو جمال ومصطفى فتحي، في المركز الخامس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.

كارتيرون يكشف سر الفوز على الاتحاد

وتابع: "الاتحاد كان يحاول إيقاف المباراة وتعطيلها بارتكاب أخطاء، والزمالك كان أداؤه بطيئا في الشوط الأول لكننا لعبنا الكرة السهلة في الشوط الثاني لذلك كان الأداء أسرع".

وأوضح كارتيرون: "أمر إيجابي أن نحقق الفوز مع عدم الوصول إلى المرمى كثيرا وأداء المباراة بشكل عام كان بطيئا".

واختتم كارتيرون تصريحاته: "المنافس سيخوض المباريات أشبه بالمباريات الودية مثل دجلة والإنتاج الحربي وسيخوض المباريات بدون دوافع وهو أمر يسبب لي ضيقا".

أهداف المباراة بين الزمالك والاتحاد

افتتح يوسف أوباما مهاجم الزمالك في احراز الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، من خلال رأسية، من كرة ركنية من أقدام بن شرقي.

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وعاد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري وقائد الفريق، بهدف التعادل والأول للفريق السكندري في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، من خلال رأسية من كرة ركنية، برأسية خلفية ولا أروع.

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وعاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك بالهدف الثاني للفريق وهدف الفوز في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة لينهي اللقاء للقلعة البيضاء، بهدفين مقابل هدف، ويقود فريقة لصدارة الدوري.

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تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية.

في خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل.

في خط الجهوم: خالد قمر.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري