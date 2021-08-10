/644847/كارتيرون-يكشف-السر-وراء-فوز-الزمالك-على-الاتحاد-السكندري

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سبب فوز الفارس الأبيض على ا الاتحاد، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.

وأضاف كارتيرون بعد المباراة: "بشكل شخصي كان لدي هدف للفوز اليوم كمدرب لأنها المباراة رقم 500 بالنسبة لي".

وأشار كارتيرون: "الشوط الثاني أمام الاتحاد كنت سأحتاج أداء أعلى لذلك احتفظت بيوسف أوباما وإمام عاشور، وكنت أرى أفضلية بالبدء بشيكابالا ومحمود عبد العزيز خاصة أن عاشور وأوباما كانا بعيدين عن المشاركة منذ فترة، ولم يشاركا في اللقاء الماضي".

كارتيرون يكشف سر الفوز على الاتحاد

وتابع: "الاتحاد كان يحاول إيقاف المباراة وتعطيلها بارتكاب أخطاء، والزمالك كان أداؤه بطيئا في الشوط الأول لكننا لعبنا الكرة السهلة في الشوط الثاني لذلك كان الأداء أسرع".

وأوضح كارتيرون: "أمر إيجابي أن نحقق الفوز مع عدم الوصول إلى المرمى كثيرا وأداء المباراة بشكل عام كان بطيئا".

واختتم كارتيرون تصريحاته: "المنافس سيخوض المباريات أشبه بالمباريات الودية مثل دجلة والإنتاج الحربي وسيخوض المباريات بدون دوافع وهو أمر يسبب لي ضيقا".

أهداف المباراة

افتتح يوسف أوباما مهاجم الزمالك في احراز الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، من خلال رأسية، من كرة ركنية من أقدام بن شرقي.

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وعاد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري وقائد الفريق، بهدف التعادل والأول للفريق السكندري في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، من خلال رأسية من كرة ركنية، برأسية خلفية ولا أروع.

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وعاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك بالهدف الثاني للفريق وهدف الفوز في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة لينهي اللقاء للقلعة البيضاء، بهدفين مقابل هدف، ويقود فريقة لصدارة الدوري.

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تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك:

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية.

في خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل.

في خط الجهوم: خالد قمر.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري