/644843/رسميا-بيراميدز-يتأهل-للمشاركة-في-الكونفيدرالية-الإفريقية-على-حساب-الإتحاد

ضمن بيراميدز التأهل لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد نهاية مباراة الزمالك والإتحاد السكندري والتي أنتهت بخسارة زعيم الثغر أمام الفارس الأبيض بهدفيين مقابل هدف واحد ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري.

وتوقف رصيد الإتحاد السكندري عن النقطة 41 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري ليفقد بذلك فرصة المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية لصالح بيراميدز صاحب المرتبة الرابعة برصيد 43 نقطة.

رسميا.. بيراميدز يتأهل للمشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية على حساب الإتحاد

وتنص لوائح اتحاد الكرة المصري على مشاركة رباعي الدوري الممتاز في البطولات الإفريقية وبناء على ذلك تقرر مشاركة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال ، والمصري وبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية.

يوسف أوباما يدعم مؤمن زكريا

ووضع يوسف أوباما «يديه على أذنيه» في إشارة لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الذي يعاني من الإصابة عب سقوطة أرضا بشكل مفاجئ داخل منزله.

هدف الزمالك الاول عن طريق العريس يوسف اوباما وصناعة اشرف بن شرقي

# الزمالك pic.twitter.com/P4RcRHIk36 — ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@egygoals1) August 10, 2021

بدأ الزمالك المباراة بكل حزر ومن الجانب الأخر أيضاً، وبدون أي خطورة على مرمى الفرقي، حتى الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، ويأتي محمود عبد العزيز بتهديد مرمى الاتحاد، ومحمد صبحي يتألق وينقذ مرماه ويخرجها ركنية.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، لصدارة الدوري، بعد تصدر النادي الأهلي الدوري بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.

في حين يامل الاتحاد السكندري تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط من المباراة، ليحجز مقعد في المراكز الأربعة المتقدمة في ترتيب الدوري، ويتأهل لبطولة الكونفدرالية، كرابع على حساب بيراميدز الذي يسبقة بمركز، بفارق نقطتين.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري

قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمودجنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - الونش - محمود علاء - عبد الغني - عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز - إمام عاشور - بن شرقي - حفني - أوباما - زيزو - اسلام جابر - شيكابالا.

خط الهجوم: الجزيري - مروان – أحداد.