الزمالك يحقق فوز ذهبي على الاتحاد ويستعيد صدارة الدوري«فيديو»

/644842/الزمالك-يحقق-فوز-ذهبي-على-الاتحاد-ويستعيد-صدارة-الدوريفيديو

حقق نادي الزمالك الفوز القاتل والمهم، على حساب فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

بدأ الزمالك المباراة بكل حزر ومن الجانب الأخر أيضاً، وبدون أي خطورة على مرمى الفرقي، حتى الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، ويأتي محمود عبد العزيز بتهديد مرمى الاتحاد، ومحمد صبحي يتألق وينقذ مرماه ويخرجها ركنية.

أهداف المباراة

افتتح يوسف أوباما مهاجم الزمالك في احراز الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، من خلال رأسية، من كرة ركنية من أقدام بن شرقي.

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وعاد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري وقائد الفريق، بهدف التعادل والأول للفريق السكندري في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، من خلال رأسية من كرة ركنية، برأسية خلفية ولا أروع.

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وعاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك بالهدف الثاني للفريق وهدف الفوز في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة لينهي اللقاء للقلعة البيضاء، بهدفين مقابل هدف، ويقود فريقة لصدارة الدوري.

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تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك:

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية.

في خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل.

في خط الجهوم: خالد قمر.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري

تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الزمالك

التقى حسام حسن أمام فريق الزمالك كمدرب، في 15 مباراة، بواقع 14 لقاء في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الزمالك 2/0.