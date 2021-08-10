/644840/حزن-وغضب-شيكابالا-بعد-تعادل-الإتحاد-مع-الزمالك-صور

سيطر الحزن على محمود شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تسجيل الإتحاد السكندري هدف التعادل في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

ورصدت كاميرات المباراة ملامح الحزن على وجه محمود عبدالرازق شيكابالا عقب تسجيل خالد قمر لاعب الإتحاد السكندري هدف التعادل في شباك جنش ، ليتعقد الموقف على الفريقين.

يوسف أوباما يدعم مؤمن زكريا

ووضع يوسف أوباما «يديه على أذنيه» في إشارة لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الذي يعاني من الإصابة عب سقوطة أرضا بشكل مفاجئ داخل منزله.

هدف الزمالك الاول عن طريق العريس يوسف اوباما وصناعة اشرف بن شرقي

# الزمالك pic.twitter.com/P4RcRHIk36 — ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@egygoals1) August 10, 2021

بدأ الزمالك المباراة بكل حزر ومن الجانب الأخر أيضاً، وبدون أي خطورة على مرمى الفرقي، حتى الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، ويأتي محمود عبد العزيز بتهديد مرمى الاتحاد، ومحمد صبحي يتألق وينقذ مرماه ويخرجها ركنية.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، لصدارة الدوري، بعد تصدر النادي الأهلي الدوري بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.

في حين يامل الاتحاد السكندري تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط من المباراة، ليحجز مقعد في المراكز الأربعة المتقدمة في ترتيب الدوري، ويتأهل لبطولة الكونفدرالية، كرابع على حساب بيراميدز الذي يسبقة بمركز، بفارق نقطتين.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري

قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمودجنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - الونش - محمود علاء - عبد الغني - عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز - إمام عاشور - بن شرقي - حفني - أوباما - زيزو - اسلام جابر - شيكابالا.

خط الهجوم: الجزيري - مروان – أحداد.