/644845/هيئة-الأرصاد-الجوية-تحذر-الطقس-شديد-الحراة-وشبورة-مائية-ببعض-المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الأربعاء أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

حالة الطقس غدا الاربعاء وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات. شبورة مائية على بعض المناطق وتتكون الشبورة المائية بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية في الصباح الباكر وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس، بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط “الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم”. ونرصد فيما يلي تقرير بدرجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الإسكندرية 33 26 وادي النطرون 35 25 طنطا 38 25 شبين الكوم 37 25 دمنهور 33 25 بلطيم 34 26 مطروح 31 24 السلوم 33 25 سيوة 40 26 بورسعيد 33 26 دمياط 32 26 الزقازيق 37 25 المنصورة 36 25 الإسماعيلية 38 25 السويس 37 25 العريش 34 26 رفح 33 25 رأس سدر 39 26 نخل 35 20 نويبع 38 27 طابا 36 25 كاترين 33 19 الطور 38 27 شرم الشيخ 39 30 الغردقة 39 29 مرسى علم 38 28 الفيوم 38 25 بني سويف 38 25 المنيا 38 25 أسيوط 39 26 سوهاج 40 27 قنا 41 27 الأقصر 42 28 أسوان 42 28 إدفو 42 28 أبو سمبل 41 28 الوادي الجد يد 42 27 شلاتين 38 28 أبو رماد 39 29 حلايب 35 29 رأس حدربة 35 28

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