بعد توجيهات الرئيس..وصول الطفلة مريم المصابة بتساقط الشعر لتلقي العلاج في معهد ناصر .. فيديو

فى لفتة إنسانية رائعة استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالة الطفلة مريم التى تعانى من مشكلة فى شعر الرأس وتعانى التنمر من قبل أقرانها، الأمر الذى جعلها لا تخرج من المنزل.

وبعد توجيهات الرئيس السيسى وصلت الطفلة مريم أحمد كيلانى من محافظة الشرقية، بصحبة فريق طبى من مديرية الصحة، إلى معهد ناصر لبدء علاجها من تساقط الشعر بعد استجابة الرئيس السيسى لمناشدة أسرتها.

واستقبل فريق طبى من معهد ناصر الطفلة، حيث سيبدأ فى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لبدء العلاج.