وزيرة البيئة: تم إعداد فيديوهات تعريفية بأكثر من لغة لتوعية السياح...

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه جرى إعداد فيديوهات تعريفية بأكثر من لغة لتوعية السياح بالحفاظ على المحميات الطبيعية ضمن برنامج السياحة البيئية، إلى جانب تنفيذ مخطط استراتيجي متكامل في ملف السياحة البيئية بمختلف المقاصد السياحية.
وأضافت ياسمين فؤاد، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن هيئة تنشيط السياحة من خلال التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ستعمل على التسويق للمقاصد السياحية البيئة في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بنجاحات وزارة البيئة للحفاظ على المناخ، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تتعاون مع وزارتي الطيران المدني والتجارة لتحويل مطار القاهرة إلى "مطار أكثر استدامة".
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