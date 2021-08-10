مشروع قانون لحماية العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل توصيات حماة الوطن

جدة - نرمين السيد - وأدار الندوة اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، وأكد فى كلمته على بالغ اهتمام حزب حماة الوطن بمستقبل العمالة غير المنتظمة، وضرورة الاهتمام بالتشريعات التى تضمن للعمالة بشكل عام وغير المنتظمة منها بشكل خاص حقوقها وضمان حياة كريمة لهم، كجزء من المجتمع المصرى الذى تعمل الدولة بكافة جهودها على تأمين حياة كريمة له.

وأعطى الكلمة لضيوف الحزب ثم النواب، حتى بقية الحضور من أعضاء الحزب، وانتهى المؤتمر بالتوصيات.

واختتم الندوة الفريق أسامة الجندى، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بتوجيه كلمة سيادته لكل عناصر المجتمع، من عمالة وإعلام، وأجهزة الدولة.

وأوضح أن من أهم أولويات حزب حماة الوطن، هى العمالة غير المنتظمة، وسيتم رفع المقترحات الخاصة بهذه الندوة لأعلى مستويات التنفيذ فى الدولة.

وتطرقت الندوة إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لدمج العمالة غير المنتظمة مع العمالة المنتظمة، وشملت الحديث عن قانون العمل المعروض على مجلس الشيوخ واستحداث بعض البنود لمعالجة السلبيات التى تواجه العمالة غير المنتظمة؛ لتوائم الحياة الاقتصادية حتى لا تؤثر على الاستثمار.

واقترح الحزب إعداد مشروع قانون لحماية العمالة غير المنتظمة، متضمنا مقترحا بتوفير معاش لهم وضمانات لتلك العمالة اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئات.

كما اقترح توفير فرص عمل دائمة من خلال منح قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار الحزب فى توصياته إلى ضرورة إنشاء صندوق قومى لرعاية العمالة غير المنتظمة يتم تمويله من العمالة المنتظمة بواقع نصف% من الأجر الأساسى ويخضع لرقابة الدولة، مع إلزام الجهات المعنية بتبنى خطط جديدة للتدريب من أجل التشغيل.

وطالب الحزب بضرورة قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم مع أصحاب الأعمال للوصول؛ لعقد اتفاقيات تقضى بتشغيل الشباب الحاصل على التدريب لتفعيل ربط التدريب بالتشغيل.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ دور فعال من الناحية الإعلامية لعلاج المشكلة من خلال رؤية تقوم بها النقابات الخاصة بالعمالة المتغيرة وغير المتغيرة.

أقامت الندوة أمانة العمال بحزب حماة الوطن بقيادة محسن عليوة، وحضرها الدكتورة النائبة راندا مصطفى، أمين المرأة بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، أمين اللجان المتخصصة، والدكتورة إيمان الشامى، أمين التضامن، والدكتورة رانيا أبو الخير، أمين حقوق الإنسان، والدكتور عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بالحزب، والمهندس كريم إمام، أمين الشباب.

وحضر كل من النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بهاء، عضو مجلس النواب، وأمين محافظة المنوفية، والدكتورة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، وأمين الشئون السياسية بالحزب، والدكتور محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، وأمين تنمية الموارد بالحزب، والدكتور نبيل عبدالصادق، رئيس لجنة الطاقة بالحزب، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، وأمين الصندوق بالحزب.

كما حضر أيضا الندوة الدكتور رجب مجاهد، أمين الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب، والدكتور يحيى هاشم، أمين التنمية البشرية بالحزب، واللواء النائب محمد مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور وليد عبد العليم أمين أمانة العضوية.

بالإضافة إلى الدكتور عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال المناجم والنفط والكيماويات، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، والنائب خالد عيش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، ومجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والثقافة والطباعة والآثار.

وحضر الندوة جمع من نواب الحزب فى مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات فى حزب حماة الوطن.