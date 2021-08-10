فيديو - أول رد من رامى رضوان على إلقاءه هاتف صحفية فى جنازة دلال عبدالعزيز

جدة - نرمين السيد - كشف الإعلامى رامى رضوان، عن تفاصيل إلقاءه هاتف صحفية فى أثناء جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وأوضح أن هناك سيدة فى العقد الرابع من العمر أرادت أن تلتقط صورًا من داخل المقبرة، مؤكدًا أنها ليست صحفية.





وقال رضوان خلال حديثه ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إن السيدة كان هدفها الدخول إلى المقبرة حتى تلتقط أى صور، وعلق رضوان قائلًا :"غصب عنى انفعلت ورميت التليفون، وبعد شوية لقيتها عدت أمامى وروحت قولتلها حضرتك لقيتى التليفون قالت لى أه وما حصلش فيه حاجة، وقولت لها اعذرينى". ونفى الإعلامى رامى رضوان، ما تردد على أحد المواقع العربية بشأن تدهور حالة الفنانة عبدالعزيز بعد علمها بنبأ وفاة الفنان سمير غانم، معلقا: "هذا الكلام عار عن الصحة".

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