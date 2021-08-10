أمين الشباب الجديد بحماة الوطن: سندرب كوادر الحزب على التصدى للشائعات

جدة - نرمين السيد - وقال النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الحزب يؤمن بأهمية الشباب فى بناء الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن عن دعمه للشباب وطبق ذلك قولا وفعلا.

وأضاف أن اختيار المهندس كريم إمام، ليشغل منصب أمين الشباب بالحزب على مستوى الجمهورية جاء لكونه نموذجا مشرفا للشباب فى ريادة الأعمال، حيث يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة فى إدارة الشركات مستندا على خبرة تتعدى 15 عاما فى مجال الاستثمار والصناعة.

يذكر أن المهندس كريم إمام، أحد أبرز رواد الأعمال فى قطاع الحديد، ويشغل عضوية العديد من منظمات شباب الأعمال أبرزها جمعية شباب الأعمال، فضلا عن دوره السياسى وأفكاره المبتكرة لدمج الشباب فى الحياة السياسية وبناء كوادر حزبية شابة تساهم فى بناء الدولة المصرية.

من جانبه عبر المهندس كريم إمام عن سعادته بهذا الاختيار ووجه الشكر للفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، وقيادات الحزب، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة على تنفيذ أهداف الحزب وعلى رأسها تمكين الشباب وإعدادهم لخوض الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأضاف المهندس كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن، أنه سيعمل بالتعاون مع الأمانات المختلفة تحت إشراف رئيس الحزب والأمانة العامة على تنفيذ استراتيجية الحزب على أرض الواقع من خلال إدماج الشباب فى كافة فعاليات الحزب، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المبادرات الشبابية الخدمية التطوعية فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع أمانات الحزب بالمحافظات.

وأكد أن أمانة الشباب بالحزب تستهدف تقديم نموذجا مختلفا للعمل الحزبى حيث ستركز على عقد المؤتمرات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتدريب الفنى والصناعى والتقنى، وتدريب وتأهيل الشابات العاملات، وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وإقامة المعارض الثقافية والفنية والرياضية والحلقات النقاشية التى تعزز من بناء الإنسان المصرى.

وأكد كريم أن الأمانة سوف تدرب كوادرها على كيفية التصدى لشائعات أهل الشر، والتسويق لإنجازات الدولة المصرية لحماية المواطنين من الفتن والشائعات.

وشدد كريم على استعداد أمانة الشباب بالحزب للمشاركة فى كافة المبادرات التى تطرحها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس كما صرح الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، لديه إيمان حقيقى بإمكانات وقدرات الشباب حيث مكن هذا الجيل من الشباب سياسيا واقتصاديا وقدم أصحاب الكفاءات من الشباب فى الصفوف الأمامية ومراكز صناعة القرار.

وأكد كريم أن الأمانة ستفتح خطوط اتصال وتعاون مع الكيانات الشبابية من بينها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف التكاتف للمساهمة فى حرب البقاء والبناء التى يقودها الرئيس السيسى وانتصر فيها نصرا مبينا.