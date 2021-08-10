/644838/أوباما-يدعم-مؤمن-زكريا-بعد-تسجيله-هدفا-في-شباك-الاتحاد-السكندري-فيديو

حرص يوسف أوباما لاعب الزمالك على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عقب تسجيله الهدف الأول في شباك الإتحاد السكندري في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

يوسف أوباما يدعم مؤمن زكريا

ووضع يوسف أوباما «يديه على أذنيه» في إشارة لدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الذي يعاني من الإصابة عب سقوطة أرضا بشكل مفاجئ داخل منزله.

هدف الزمالك الاول عن طريق العريس يوسف اوباما وصناعة اشرف بن شرقي

# الزمالك pic.twitter.com/P4RcRHIk36 — ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@egygoals1) August 10, 2021

بدأ الزمالك المباراة بكل حزر ومن الجانب الأخر أيضاً، وبدون أي خطورة على مرمى الفرقي، حتى الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، ويأتي محمود عبد العزيز بتهديد مرمى الاتحاد، ومحمد صبحي يتألق وينقذ مرماه ويخرجها ركنية.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، لصدارة الدوري، بعد تصدر النادي الأهلي الدوري بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.

في حين يامل الاتحاد السكندري تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط من المباراة، ليحجز مقعد في المراكز الأربعة المتقدمة في ترتيب الدوري، ويتأهل لبطولة الكونفدرالية، كرابع على حساب بيراميدز الذي يسبقة بمركز، بفارق نقطتين.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري

قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمودجنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - الونش - محمود علاء - عبد الغني - عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز - إمام عاشور - بن شرقي - حفني - أوباما - زيزو - اسلام جابر - شيكابالا.

خط الهجوم: الجزيري - مروان – أحداد.

تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الزمالك

التقى حسام حسن أمام فريق الزمالك كمدرب، في 15 مباراة، بواقع 14 لقاء في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الزمالك 2/0.

وإجمالا حقق حسام حسن في مباراياته أمام الزمالك:

3 انتصارات، و3 تعادلات، وخسر في 9 مباريات.

وذلك من خلال تولية لـ 4 أندية مختلفة وهم: المصرى البورسعيدي، والاتحاد السكندري، وبيراميدز وسموحة.

وكانت أكبر فوز لحسام حسن أمام الزمالك، هي 2/0.

بينما كانت المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن أمام الزمالك، عندما كان مدربا لفريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل 3/3.

وسجلت الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك، 12 هدف، بينما تلقت 19 هدفًا.

وانتهت أخر مباراة جمعت حسام حسن و فريق الزمالك بنتيجة 2/0، لصالح الفارس الأبيض، وكان يقود فريق الإتحاد السكندرى.