الزمالك يضرب بأول أهدافة في شباك الاتحاد برأسية يوسف أوباما«فيديو»

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نجح يوسف أوباما لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك تسجيل الهدف الاول في شباك الاتحاد السكندري، في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

هدف الزمالك الاول عن طريق العريس يوسف اوباما وصناعة اشرف بن شرقي

# الزمالك pic.twitter.com/P4RcRHIk36 — ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@egygoals1) August 10, 2021

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، لصدارة الدوري، بعد تصدر النادي الأهلي الدوري بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.

في حين يامل الاتحاد السكندري تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط من المباراة، ليحجز مقعد في المراكز الأربعة المتقدمة في ترتيب الدوري، ويتأهل لبطولة الكونفدرالية، كرابع على حساب بيراميدز الذي يسبقة بمركز، بفارق نقطتين.

تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك:

في حراسة المرمي: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية.

في خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل.

في خط الجهوم: خالد قمر.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري

تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الزمالك

التقى حسام حسن أمام فريق الزمالك كمدرب، في 15 مباراة، بواقع 14 لقاء في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الزمالك 2/0.

وإجمالا حقق حسام حسن في مباراياته أمام الزمالك:

3 انتصارات، و3 تعادلات، وخسر في 9 مباريات.

وذلك من خلال تولية لـ 4 أندية مختلفة وهم: المصرى البورسعيدي، والاتحاد السكندري، وبيراميدز وسموحة.

وكانت أكبر فوز لحسام حسن أمام الزمالك، هي 2/0.

بينما كانت المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن أمام الزمالك، عندما كان مدربا لفريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل 3/3.

وسجلت الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك، 12 هدف، بينما تلقت 19 هدفًا.

وانتهت أخر مباراة جمعت حسام حسن و فريق الزمالك بنتيجة 2/0، لصالح الفارس الأبيض، وكان يقود فريق الإتحاد السكندرى.