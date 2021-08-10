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صور ميسي بقميص باريس سان جيرمان بعد إتمام التعاقد رسميا

ويرصد دوت الخليج صور ميسي بقميص باريس سان جيرمان :

تصريحات أندريس إنييستا

فيما يتعلق بالتطور المفاجئ للأحداث التي تسببت في رحيل ميسي الذي كان من المقرر أن يجدد الخميس الماضي، علّق إنييستا قائلاً في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أعرف ما حدث داخليًا، أو كيف كان كل شيء، لكن النادي يجب أن يفعل ذلك، يتعافى من رحيل ميسي".

وحول ما خسره برشلونة بدون ميسي، أفاد إنييستا: "ليو كان كل شيء في برشلونة، إنه لاعب يتجاوز فريقًا، لم أر لاعبًا مثله من قبل ولا أعتقد أنني سأرى لاعبًا آخر مثله مرة أخرى، رؤيته بقميص آخر مؤلمة، كان يجسد برشلونة طوال هذه السنوات".

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

تعاقد فريق باريس سان جيرمان، مع ليونيل ميسي لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة واحدة لتمديد الاتفاق حتى 2024.

واتفق الطرفان على تقاضي ميسي راتب صافي 35 مليون دولار، كراتب صافي خالية من الضرائب، بالإضافة إلى بعض الإمتيازات، والحوافز.

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.