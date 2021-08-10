/644835/شروط-اتحاد-الكرة-لجدول-الدوري-الموسم-الجديد

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم شروط وبنود لائحة الموسم للدوري الجديد عقب الإتفاق على كافة البنود الخاصة بإطلاق النسخة الجديدة من البطولة المحلية، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج قرارات اتحاد الكرة.

قرارات اتحاد الكرة لجدول الدوري الموسم الجديد - فتح باب القيد الأولى يوم 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر. - تنتهي قوائم الإضافة لأندية الدوري الممتاز يوم 20 سبتمبر. - فترة التسجيل الثانية يوم 1 يناير حتى 31 يناير. - يسمح لكل نادِ بقيد 30 لاعبًا بالإضافة إلى 5 من مواليد 99 وما بعدها. - السماح بقيد خمسة لاعبين أجانب في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز. - لا يعتبر اللاعب الفلسطيني من بين اللاعبين الأجانب. - لا يسمح بإشراك لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى. أهداف مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا وسجل إسلام صالح هدف المقاصة الأول بعد مجهود فردي مميز من زياد أشرف في إختراق منطقة الجزاء أتبعه بتمريرة عرضية أرضية استقبلها مهاجم الفريق الفيومي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك. وتعادل محمود نبيل لصالح سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بعد تسديدة صاروخية بعيدة المدى عن طريق محمود نبيل من خارج حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمود حمدي، قبل أن يضيف ميدو جابر هدف سيراميكا الثاني من ركلة جزاء. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة حراسة المرمى: حمزة معوض. خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه. خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان. مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران. تشكيل مصر المقاصة أمام سيراميكا كليوباترا محمود حمدي، محمد دسوقي، مصطفى شبيطة، أحمد عادل ميسي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد مخلوف، باسم مرسي، إسلام صالح، فارس طارق، زياد أشرف.

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