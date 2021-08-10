رونالدينيو عن باريس بعد انضمام ميسي: يمكنني أن أشم رائحة الأبطال

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علّق النجم البرازيلي رونالدينيو، على انضمام ليونيل ميسي المرتقب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ورحيله عن برشلونة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

رونالدينيو كان أحد أبرز نجوم برشلونة ولعب مع الارجنتيني ليونيل ميسي بالفعل في صفوف النادي الكتالوني، كما لعب أيضًا لباريس سان جيرمان.

عقد ميسي مع برشلونة

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في يونيو الماضي، ورحل رسميًا عن البارسا ويستعد لتوقيع عقود انتقاله لباريس سان جيرمان، ويتواجد بالفعل في العاصمة الفرنسية وخضع للفحص الطبي مع النادي الباريسي.

تصريحات البرازيلي رونالدينيو

وعبر "تويتر"، غرّد رونالدينيو: "إنه لمن دواعي سروري أن ألعب في هذين الناديين وأن أرى صديقي الآن يرتدي هذا القميص، أتمنى أن تأتي لحظات من الفرح يا ليو !!!".

وأضاف رونالدينيو: "أنا أيضًا سعيد جدًا لوجود شريكي سرجيو راموس في الفريق وطاقم العمل الخارق، يمكنني أن أشم رائحة الأبطال (ضاحكًا)".

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.

إنجازات وبطولات ليونيل ميسي

خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.

وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.