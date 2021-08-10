/644830/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-دجلة-والمحلة-بالدوري

حسم التعادل الإجابي بهدفين مقابل هدفين، مباراة غزل المحلة، ووادي دجلة، في لقاء الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين الفرقين.

نجح غزل المحلة في إحراز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المباراة عن طريق أحمد الشيخ.

عودة وادي دجلة

رد وادي دجلة على هدف غزل المحلة في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، عن طريق أحمد شريف، من خلال كريم الدبيس أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار ارتقى لها أحمد شريف وحولها برأسه في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

بثلاث ضربات جزاء التعادل يحسم اللقاء

تحصل احمد سعيد في الدقيقة السبعين لاعب وادي دجلة على ركلة جزاء، ليتقدم لفريقة بالهدف الثاني في المباراة.

ونجح أشرف السيد لاعب غزل المحلة العودة بفريقة في نتيجة المباراة في الدقائق الأخيرة من الوقت البدل ضائع ويسجل هدف التعادل، من خلال ركلة جزاء على يمين اوسا بكل نجاح.

بيراميدز يتعثر ويصعب مهمة لعبة في الكونفيدرالية

انتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.

عاد المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، للمشاركة مع الفريق السماوى بعد غياب 205 أيام وكانت آخر مشاركة للمهدى سليمان مع بيراميدز أمام المقاولون العرب يوم 15 يناير الماضى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعود المهدى لحراسة مرمى الفريق السماوي عندما حل بديلا فى الشوط الثانى لشريف إكرامى.