/644829/سيراميكا-كليوباترا-يقلب-الطاولة-ويفوز-على-المقاصة-في-الدوري

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدفيين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

أهداف مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا

وسجل إسلام صالح هدف المقاصة الأول بعد مجهود فردي مميز من زياد أشرف في إختراق منطقة الجزاء أتبعه بتمريرة عرضية أرضية استقبلها مهاجم الفريق الفيومي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وتعادل محمود نبيل لصالح سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بعد تسديدة صاروخية بعيدة المدى عن طريق محمود نبيل من خارج حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمود حمدي، قبل أن يضيف ميدو جابر هدف سيراميكا الثاني من ركلة جزاء.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: حمزة معوض.

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.

تشكيل مصر المقاصة أمام سيراميكا كليوباترا

محمود حمدي، محمد دسوقي، مصطفى شبيطة، أحمد عادل ميسي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد مخلوف، باسم مرسي، إسلام صالح، فارس طارق، زياد أشرف.

مشاركات صالح مع سيراميكا

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذرات بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.