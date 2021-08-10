تعرف على سر تسمية خط أزياء عمرو دياب بـ«34»

تسائل عدد كبير من الجمهور حول سبب تسمية عمرو دياب لخط أزيائه الجديد بـ«34» خاصة أنها ليست المرة الأولى للهضبة أن يطلق هذا الاسم عن المنتجات الخاص به اذ ظهر هذا الرقم من قبل على ظهر الفنان عمر دياب أثناء الإعلان الدعائي لعطره الجديد الذي أطلقه مؤخرا.

دوت الخليج يكشف سر تسمية خط أزياء عمرو دياب بـ«34»

ويعود ارتباط عمرو دياب برقم «34» إلى تاريخ ميلاد والديه اذ من المعروف أن الهضبة كان على علاقة قويه بوالديه، وولد والدته ووالدته في نفس العام 1934، لذا حرص الأول على تخليد ذكراهم من خلال خد أزيائه الجديد.

الجدير بالذكر أنه لم تكن تلك المرة الأولى التي يخلد فيها عمرو دياب ذكرى والديه ، ففي عام 2013 ظهر الهضبة على بوستر ألبومه "الليلة" وقد نقش إسم والده عبد الباسط ووالدته رقية على ذراعة بخط كوفي متميز وهو التاتو المكتوب حتى الآن على ذراعه.

تفاصيل خط أزياء عمرو دياب

وإعتمد عمرو دياب في أزيائه على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء، أما النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، ومن المقرر البدء في طرح المنتجات خلال شهر أغسطس الجاري في أسواق مصر والسعودية والإمارات كمرحلة أولي يليها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقي الدول العربية كمرحلة ثانية.

نور عمرو دياب تفاجأ الجمهور بخطبتها

وكشفت نور عمرو دياب منذ ساعات قليلة عن خطوبتها بشكل مفاجأ أثناء حديثها ستعدادها للانتقال للعيش إلى جنوب لندن والتجهيزات التي تعمل عليها من أجل هذه الخطوة مشيرة إلى انتقالها برفقة خطيبها، اذ نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، قالت فيه: "أود الذهاب إلى العديد من المحلات مثل H&M و ZARA نظرا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة، أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضا"، لافتة إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني وانهالت التعليقات على نور من متابعيها لتهنئتها بالخطوبة.

وأضافت نور أنها ستشارك متابعيها تفاصيل خطبتها وصورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتدائه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.