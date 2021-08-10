/644827/الغيابات-تضرب-قائمة-بيراميدز-أمام-المصري-بالدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه في مباراة المصري المقرر إقامتها بعد غد الخميس، في لقاء الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

ويستعرض دوت الخليج قائمة فريق بيراميدز أمام المصري البورسعيدي، في لقاء الأسبوع الثلاثين.

ويواجه بيراميدز فريق المصري البورسعيدي، في إطار مواجهات الجولة 30 من عمر بطولة الدوري المصري، وذلك على ملعب استاد الإسكندرية.

قائمة بيراميدز أمام المصري:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

غيابات بيراميدز أمام المصري

ويأتي عمر جابر وشريف إكرامي في أبرز الغيابات في قائمة الفريق بسبب الإيقاف، وعبد الله بكري ومحمود وادي ورمضان صبحي ومحمد فاروق بسبب الإصابة.

بيراميدز يتعثر ويصعب مهمة لعبة في الكونفيدرالية

انتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.

عاد المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، للمشاركة مع الفريق السماوى بعد غياب 205 أيام وكانت آخر مشاركة للمهدى سليمان مع بيراميدز أمام المقاولون العرب يوم 15 يناير الماضى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعود المهدى لحراسة مرمى الفريق السماوي عندما حل بديلا فى الشوط الثانى لشريف إكرامى.