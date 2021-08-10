/644826/تشكيل-الاتحاد-السكندري-لمواجهة-الزمالك-في-مباراة-حسم-المقعد-الإفريقي

أعلن حسام حسن المدير الفني للإتحاد السكندري تشكيل الفريق أمام الزمالك في المواجهة التي يسعى خلالها فريق زعيم الثغر في حسم اللقاء لصالحه وحسم التأهل للمقعد الإفريقي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري

وتقام المباراة بين الزمالك والإتحاد السكندري على ملعب الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز في لقاء شبه نهائي لكلا الفريقين.

وجاء تشكيل الإتحاد السكندري أمام الزمالك كالتالي : حراسة المرمي: محمد صبحي. خط الدفاع: سيد سالم، محمود رزق، صبري رحيل، ومروان عطية. خط الوسط: عمار حمدي، فوزي الحناوي، هشام صلاح، خالد الغندور، أحمد نبيل. خط الجهوم: خالد قمر.

على جانب أخر أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تنطلق بعد قليل على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإتحاد السكندري

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش خط الدفاع : محمد عبد الشافي، الونش، عبدالغني، المثلوثي خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور خط الهجوم : شيكابالا، بن شرقي، أحمد زيزو المهاجم : سيف الجزيري

قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمودجنش – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - الونش - محمود علاء - عبد الغني - عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز - إمام عاشور - بن شرقي - حفني - أوباما - زيزو - اسلام جابر - شيكابالا.

خط الهجوم: الجزيري - مروان – أحداد.

تاريخ مواجهات حسام حسن أمام الزمالك

التقى حسام حسن أمام فريق الزمالك كمدرب، في 15 مباراة، بواقع 14 لقاء في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة واحدة في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الزمالك 2/0.

وإجمالا حقق حسام حسن في مباراياته أمام الزمالك:

3 انتصارات، و3 تعادلات، وخسر في 9 مباريات.

وذلك من خلال تولية لـ 4 أندية مختلفة وهم: المصرى البورسعيدي، والاتحاد السكندري، وبيراميدز وسموحة.

وكانت أكبر فوز لحسام حسن أمام الزمالك، هي 2/0.

بينما كانت المباراة الأكثر تهديفًا بين حسام حسن أمام الزمالك، عندما كان مدربا لفريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل 3/3.

وسجلت الأندية التى قادها حسام حسن أمام الزمالك، 12 هدف، بينما تلقت 19 هدفًا.

وانتهت أخر مباراة جمعت حسام حسن و فريق الزمالك بنتيجة 2/0، لصالح الفارس الأبيض، وكان يقود فريق الإتحاد السكندرى.