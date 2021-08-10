/644825/ياسمين-عبد-العزيز-تغادر-مصر-لإستكمال-علاجها-في-سويسرا

توجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة لأنتقالها إلى دولة سويسرا لإستكمال علاجها، وذلك عبر طائرة إسعاف مجهزة للأنتقال إلي مدينة جنيف.

دوت الخليج يرصد أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

ونقلت ياسمين عبد العزيز بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، على أن تتوجه إلى جنيف لإستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي، كما أن حالتها كانت مستقرة حتى إنتقالها.

كان قد أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، مغادرتها المستشفى الذي تعالج به قبل أيام، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.

شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على صحتها

وحرص شقيق ياسمين عبد العزيز على مشاركة الجمهور حالة ياسمين عبد العزيز بشكل مستمر فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة".

وأضاف: "وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي وأختي.. ياسمين الحمد لله حالتها مستقره وإن شاء الله خروجها عن قريب".

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يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.