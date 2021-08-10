هاني شاكر يكشف سر انقطاعه عن التمثيل..فهل سيعود من جديد؟

/644823/هاني-شاكر-يكشف-سر-انقطاعه-عن-التمثيلفهل-سيعود-من-جديد

كشف الفنان هاني شاكر لأول مرة عن سر انقطاعه عن التمثيل، الذي رجحه البعض بأنه بسبب عد نجاح أعماله السينمائية في جذب إعجاب الجمهور، لكن كان لهاني شاكر سببب أخر أوضحه في إحدى لقائته مع أحد البرامج.

دوت الخليج يرصد سبب ابتعاد هاني شاكر عن التمثيل

قال شاكر خلال البرنامج إنه بدأ التمثيل في فترة بداية السبعينيات كان وقتها لا زال يدرس في الجامعة، وقدم 3 أفلام، ثم في عام 1977 التحق بالجيش ولمدة عام لم يقدم أي عمل، وبعد عوته من الجيش كان هناك مقاطعة الدول العربية لمصر، فلم يستطع تقديم أي أعمال.

وتابع هاني شاكر موضحا أنه في فترة الثمانينيات كانت الأفلام تعرض أفكار مختلفة وبعيدة عن الفيلم الموسيقي الرومانسي الذي سبق وقدمه، لذا لم يجد نفسه في السينما.

عودة هاني شاكر لتقديم أعمال تمثيلة جديدة

أما بشأن عودته مرة أخرى لتقديم عمل تمثيلي جديد فقال شاكر إنه قد يقدم مسلسلا وليس فيلما، لأنه يحب المسلسلات التليفزيونية كثيرا، ويرى أن السينما الآن وجمهورها لا يشبهه، وإذا فكر في تقديم عمل سينمائي سيكون كوميديا.

وأكد هاني شاكر أنه يتمنى تقديم مسلسل تليفزيوني، بعيدا عن الغناء ويكون مختلفا، مشيرا إلى أنه عرض عليه فكرة من فترة متمنيا أن يقدم عملا يفاجئ الجمهور.

هاني شاكر يتألق بحفله علي مسرح النافورة

وأحيا الفان هاني شاكر يوم الأحد الأول من شهر أغسطس على مسرح النافورة بالأوبرا، في تمام الساعة الثامنة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وبمشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغني.

وقدم هانى شاكر خلال الفاصل الثانى من الحفل باقة من أفضل الأغاني منها: “بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، أحلف بسماها إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا” .

هاني شاكر يطمأن الجمهور على صحته

وكان قد طمأن هاني شاكر مؤخرا جمهوره ومتابعيه، على حالته الصحية، فى أول ظهور له منذ خروجه من المستشفى بعد شفائه، مؤكدا أنها أزمة وعدت على خير وأنه فى فترة نقاهة خلال الفترة المقبلة.

وقال شاكر، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديويهات إنستجرام: "أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دى على خير، بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللى يعرفونى واللى مايعرفنوش، الفترة اللى جاية هتكون فترة نقاهة، وطول ما ربنا معايا وانتوا جنبى إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدا".

وتابع شاكر: "أنا بس بطمنكم عشان الناس اللى بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير، وتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار، حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس دى".