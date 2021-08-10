انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من الموبايل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة يتم الآن من خلال تطبيق وزارة الداخلية المصرية، أو عبر موقع نيابة المرور. ويحتاج لإتمام الاستعلام توفير بيانات صحيحة عن مالك المركبة وعن المركبة ذاتها مثل؛ رقم لوحة التراخيص، واسم المستعلم والرقم القومي وتاريخ ومحل الميلاد. وهناك نوعان للاستعلام عن مخالفات المرور، يكون الأول الاستعلام عن مخالفات السيارة، والثاني الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، لذا يرصد “مصر فايف” كيف يتم معرفة المخالفات المرورية في مصر بالرابط والخطوات.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر moiegy application

وهو تطبيق تابع لوزارة الداخلية المصرية، انشئ خصيصاً لتقديم خدمات حكومية باتت تستكمل بصورة إلكترونية، مثل؛

الأدلة الجنائية. خدمات المرور. التقديم لكلية الشرطة. ارسال الشكاوي والمقترحات. الاحوال المدنية. المفقودين والمطلوبين.

ويمكن تحميل التطبيق للنسختين؛ لهواتف الاندرويد، أو لهواتف الايفون. ثم إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول.

إختيار الاستعلامات.

إدخال البيانات اللازمة.

إستكمال الاستعلام.

كما يقدم التطبيق خدمة إخبارية، يزود حامليه باستمرار مستجدات جهود رجال الشرطة البواسل، واخبار السيد الوزير محمد توفيق، وخدمات الوزارة التي يبحث عنها المواطن دائماً.

موقع نيابة مرور مصر

يتم الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، بطريقة سهلة أخري، وهي باستخدام رابط نيابة مخالفات المرور. وهي منصة رقمية تابعة لوزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تقوم تزويد المواطنين بالخدمات المرورية المختلفة مثل:

التظلمات. الدفع. التصالح الفوري. الاستعلام. متابعة الطلبات. ارسال الشكاوي والاستفسارات.

وبالدخول إلي رابط نيابة المرور، واتباع بعض الخطوات الأساسية لـ استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة، يتحقق ذلك في أقل من دقيقة.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة المعدنية في:

نقر رابط تسجيل الدخول.

بالبريد والرمز السري يتم تسجيل الدخول.

إختيار الاستعلامات.

اختيار نوع الاستعلام ( رخص القيادة)، (رخص المركبات).

كتابة معلومات المستعلم والمستعلم عنه.

وأخيراً يتم الاستعلام.

ارسال نموذج تظلمات

هناك خانة مخصصة لتقديم التظلمات بعد الاستعلام عن مخالفات المرور على موقع النيابة العامة، ويتم ذلك بعد دخول الموقع الرسمي الموضح أعلاه، ثم إختيار الخانة المخصصة للتظلمات، بعدها يتم كتابة البيانات، وأسباب التظلم، في ارسال نموذج التظلم.