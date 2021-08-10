مصدر أمني ينفي وفاة 4 مواطنيت في حادث تصادم بطريق الأسكندرية بسبب ثعبان

دينا الحسيني نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من إدعاءات حول وفاة (4) مواطنين فى حادث تصادم على طريق الإسكندرية نتيجة إصطحاب قائد سيارة أجرة " ميكروباص" ثعبان داخل السيارة.. موضحاً أن الواقعة المشار إليها قديمة وأن حادث التصادم وقع فى 26 يونيو الماضى بالطريق الزراعى إتجاه الإسكندرية - بدائرة مركز شرطة أبو حمص - بمديرية أمن البحيرة، نتيجة حدوث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وإنحرافها للجزيرة الوسطى حتى إستقرت بالإتجاه المقابل وتزامن ذلك مع قدوم السيارة الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لإصطدامهما، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة آخرين.

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