عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ الثلاثاء، لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، وممثلو الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع عرضاً حول موقع ومساحة "المنطقة الصناعية الروسية" المقرر إنشاؤها، ونتائج المباحثات التي تمت بين مسئولي البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة، وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها، ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها، والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يتابع خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.