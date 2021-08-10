رسامة 21 شماسًا جديدًا بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، يشاركه الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء بالخارجة مقر مطرانية الوادى الجديد.





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