عاجل.. السيسى يشيد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين مصر والإمارات، خاصةً فى الشق الاقتصادى والتجارى، فضلاً عن جهود تعزيز الاستثمارات الإماراتية المصرية المشتركة فى مصر فى مختلف القطاعات.
ونقل الشيخ طحنون إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالمناخ الاستثمارى والتجارى الجاذب فى مصر فى ظل العملية التنموية الشاملة التى تشهدها البلاد بقيادة الرئيس، وهو ما يوفر فرصاً غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، مؤكداً فى هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة، والتطلع لأن تمتد تلك العلاقات الاستراتيجية إلى الأجيال المستقبلية.
من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد، مرحباً بزيارة الوفد الإماراتى إلى مصر، ومشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون فى كافة المجالات، خاصة فى القطاعات التى تتمتع فيها البلدين بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخاً للعلاقات الاستراتيجية بين البدين وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها.
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